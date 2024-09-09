Бывшего участкового брянский суд отправил в колонию за злоупотребление полномочиями

Бывшего участкового, скрывшего тяжкое преступление за взятку, брянский суд отправил на 10 лет колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Приговор выслушал бывший участковый уполномоченный полиции Жуковского района.

Осенью 2022 года полицейский получил информацию о совершении особо тяжкого преступления в отношении женщины. Но он не стал регистрировать заявление. Полицейский разыскал подозреваемого в преступлении и потребовал 50 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Суд приговорил виновного, ранее осуждённого за другие должностные преступления, к 10 годам в колонии строгого режима. Также он заплатит 100 тысяч рублей штрафа и лишён специального звания «лейтенант полиции». Занимать должности в госорганах мужчина также не сможет. Приговор в законную силу не вступил.

А уголовное дело в отношении жителя Жуковки рассматривает суд.