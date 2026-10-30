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Образование

Форум «Время свершений»собрал более трёхсот человек в Брянске

2026, 30 октября 17:31
Форум «Время свершений»собрал более трёхсот человек в Брянске
Источник фото

Форум «Время свершений»собрал более трёхсот человек в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

29 октября в Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина состоялся региональный форум «Время свершений». Он приурочен к 10-летию Российского детско-юношеского центра и пятилетию проекта «Навигаторы детства». Участие в форуме приняли свыше 300 человек: муниципальные координаторы проекта, советники директоров по воспитанию, а также лидеры ученического самоуправления из школ и колледжей.

На церемонии участники совершили путешествие по вехам истории детского движения, связавшее лучший педагогический опыт с современными воспитательными практиками. Кроме того, на сцене награды получили финалисты регионального этапа конкурса «Детство без границ». 

В образовательную часть форума вошли квиз об истории детских общественных организаций и кейс чемпионат для детско-юношеской ассамблеи и муниципальных координаторов. Ребята также познакомились с программой «Орлята России» и стали участниками разговора о важном.На нетворкинге они познакомились друг с другом и с традициями народов России. В финале форума прошёл массовый запуск бумажных самолётиков — символов проекта «Навигаторы детства». 

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