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Образование

Брянский студент стал призёром международного конкурса «БИОТ АРТ»

2026, 29 октября 10:50
Брянский студент стал призёром международного конкурса «БИОТ АРТ»
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Брянский студент стал призёром международного конкурса «БИОТ АРТ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В рамках молодёжной программы Международного форума и Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда» состоялся творческий конкурс  «БИОТ АРТ». За победу боролись 4200 участников из 86 регионов. 

В полуфинале приняли участие 28 авторов из Брянской области. В номинации «НейроАРТ» в старшей возрастной группе в финал вышел студент Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М. А. Афанасьева  Сергей Никишин. Он занял третье место творческой работой «Ради тех, кто ждёт».

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