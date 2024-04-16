Бывший директор брянского предприятия получил условный срок за трудоустройство «мёртвых душ»

Бывший директор брянского предприятия «Жилкомсервис» получил условный срок за зарплату в 1,7 млн рублей «мёртвым душам». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался бывший директор МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района областного центра.

С октября 2018 года по декабрь 2022 года руководитель фиктивно трудоустроил на предприятие несколько человек и подделал договоры возмездного оказания услуг. Зарплату «мёртвых душ» фигурант потратил на личные нужды. Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Суд приговор бывшего руководителя к условному лишению свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Также на два года он лишился права работать в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не вступил в законную силу.