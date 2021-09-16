Бывший полицейский из Климово не смог восстановиться на работе

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал бывшему сотруднику полиции из Климово в восстановлении на работе.

Ранее отказались удовлетворить его заявления суд первой инстанции в Климове и Брянский областной суд, оставивший решение райсуда в силе. Теперь решения обоих судов оставлены без изменений и кассационным судом.

Решение об увольнении полицейского его начальство приняло после того, как стало известно, что он скрылся с места ДТП.