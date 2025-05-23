Бывший замруководителя управления Росприроднадзора осужден за получение взятки и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получение взятки и злоупотребление полномочиями. Приговор выслушал бывший заместитель руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора.
С марта 2022 года по июнь 2023 года фигурант получил от гендиректора компании-оператора по обращению с ТКО в Брянской области 96 тысяч рублей за покровительство и непроведение проверок. Из-за бездействия контролирующего органа компания загрязнила прилегающий к мусорному полигону лес. Сумма ущерба окружающей среде превысила 13 миллионов рублей.
Суд приговорил виновного к четырём с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 480 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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