Человек пострадал на ночном пожаре в Клетне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Клетня. На улице Юбилейная загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали четыре пожарные автоцистерны. Спасатели больше часа боролись с возгоранием. Огонь уничтожил кровлю здания. В веомстве сообщили о пострадавшем на пожаре.

Причину ЧП установят эксперты.