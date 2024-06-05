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Человек пострадал на пожаре в Сельцо

2024, 05 июня 12:15 Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Сельцо
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Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Сельцо. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Ранним утром 5 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Сельцо. На проезде Горького загорелась квартира в многоэтажке. На вызов прибыли специалисты на двух пожарных автоцистернах и автолестнице.

Спасатели эвакуировали из подъезда пять жильцов и сняли с верхнего этажа с помощью автолестницы ещё одного. На пожаре  один человек пострадал.

Причину пожара выясняют эксперты. 

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