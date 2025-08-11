Человека пострадал на пожаре в жилом доме в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 11 августа в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке Роща на улице Центральная загорелся частный жилой дом.

Три единицы пожарной техники больше часа боролись с возгоранием. Огонь почти полностью уничтожил строение. В ведомстве сообщили о пострадавшем.

В причинах происшествия разбираются следователи.