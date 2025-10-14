Четверо брянцев поверили мошенникам с сайта бесплатных объявлений

Четверо брянцев лишились свыше 80 тысяч рублей после общения с мошенникам с сайта бесплатных объявлений. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области еженедельно жертвами мошенников становятся пользователи сайта бесплатных объявлений. Так, на прошлой неделе 26-летний житель Трубчевска нашел информацию о продаже машины. Продавец потребовала предоплату. Покупатель через онлайн-банк перевел 50 750 рублей. После этого собеседник перестал отвечать. 34-летнего лжеторговца из Тульской области полицейские быстро разыскали.

В аналогичную ситуацию попал житель Фокинского района Брянска. Он также внёс предоплату за несуществующую машину. Обмануть его решил 26-летний житель областного центра.

Молодой человек из Советского района Брянска хотел снять квартиру. 21-летний житель Санкт-Петербурга обманом выманил у потерпевшего 28 тысяч рублей. А ранее судимая за кражу 29-летняя жительница Брянска под предлогом продажи цветов похитила 32-летней девушки из областного центра 2750 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».