Брянские акробатки завоевали три бронзовые медали

2025, 03 декабря 10:36
Брянские акробатки завоевали три бронзовые медали
Брянские акробатки завоевали три бронзовые медали. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

В Москве состоялись всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Памяти ЗТ СССР В. Д. Павловского». За медали боролись 484 спортсмена из 15 регионов.

Брянскую область представили воспитанницы федерации спортивной акробатики.

В категории Мастера спорта бронзовые медали завоевали Екатерина Кузина, Валерия и Александра Ноздрачевы. В возрастной категории 13-19 лет третье место заняли Элеонора Захарина, Ксения Каменщикова и Алина Сехина. Среди Мастеров спорта в возрасте 14+ Валерия Казакова, Анастасия Зеричева и Валерия Оразова.

