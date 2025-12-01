Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Образование

Брянский инженерно-технологический университет отметил 95-летний юбилей

2025, 01 декабря 12:38
Брянский инженерно-технологический университет отметил 95-летний юбилей
Брянский инженерно-технологический университет отметил 95-летний юбилей со дня основания. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

В минувшую пятницу в концертном зале «Дружба» в областном центре прошло торжественное мероприятие в честь юбилея Брянского государственного инженерно-технологического университета. ВУЗ отметил 95-летие со дня основания. 

В зале собрались ветераны педагогической отрасли, заслуженные ученые, офицеры Военного учебного центра, профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускник. Поздравил  юбиляра губернатор региона Александр Богомаз. Он закончил университет в 1983 году.

«Научные школы БГИТУ работают по самым актуальным темам национального развития — природоохраны, энерго- и ресурсосбережения, современных инноваций в ландшафтной архитектуре, дорожном строительстве, цифровизации экономики. Хочу поблагодарить заслуженных ученых и выдающихся педагогов, ветеранов педагогического труда, которые на долгие годы связали свою жизнь с университетом. Сложно представить экономику и управление нашей родной Брянщины и всей России без выпускников БГИТУ!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

Глав арегиона и другие почётные гости вручили государственные награды, медали и знаки отличия преподавателям и сотрудникам университета,а также офицерам Военного учебного центра БГИТУ.

Со сцены прозвучали вокальные и танцевальные композиции в исполнении брянских творческих коллективов, студентов и выпускников вуза.

