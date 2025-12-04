Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские вокалисты привезли четыре диплома с международного конкурса

2025, 04 декабря 10:40
Брянские вокалисты привезли четыре диплома с международного конкурса. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

В Санкт-Петербурге состоялся XIX международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок». В парадном зале Каменноостровского дворца выступили 294 юных музыканта из 33 регионов России.

Участие в творческом состязании принял коллектив детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца. Девичий состав группы «Задоринка» стали лауреатами I степени. Победу одержали дуэт Ксении Захаровой и Александры Ковалёвой, а также вокалист Герман Сичков. Ансамбль «Вереница» стали лауреатами II степени.

