Четверых брянцев обобрали лжеоператоры сотовой связи

У четверых брянцев лжеоператоры сотовой связи похитили почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянской области на прошлой неделе обратились четверо жителей, которые стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Все они получили звонки от неизвестных с информацией о необходимости заменить якобы устаревшую сим-карту на новую или продлить срок договора на предоставление услуг связи. Во время беседы злоумышленники получили доступ к банковским счетам потерпевших. Мошенники похитили у каждого из заявителей 1 000 000, 485 000, 346 000 и 300 000 рублей.