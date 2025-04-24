Четыре человека погибли в аварии на трассе в Клинцовском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Клинцовском районе на 6-м км автомобильной дороги регионального значения Клинцы – Песчанка произошла страшная авария. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» на железнодорожном переезде выехал на встречную полосу, где обогнал три машины. Лихач не справился с управлением. Легковушка выехала на обочину и врезалась в дерево.

Водитель и трое его пассажиров — двое мужчин 37 и 29 лет, женщина 32 лет – от полученных травм погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водительских прав у нарушителя не было. Он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.