Четыре человека пострадали в аварии на брянской трассе

В Дятьковском районе в ДТП на трассе получили травмы четыре человека. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 8 км автодороги «Дятьково-Любохна» в Дятьковском районе. 33-летний водитель на Lada GRANTA при обгоне выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с Volkswagen POLO под управлением 63-летнего водителя.

Водитель Lada получил рваную рану коленного сустава. Его 42-летняя пассажирка ушибла голову, грудную клетку и бедро. Пострадавшим не потребовалась госпитализация. На обоих инспекторы составили протоколы за непристёгнутый ремень безопасности.

Водитель Volkswagen попал в больницу с ушибом грудины. Его 68-летняя пассажирка также госпитализирована с ушибом грудины, и переломом предплечья.