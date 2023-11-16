Четыре машины столкнулись на брянской трассе

Два мужчины пострадали при столкновении четырёх автомобилей на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 110 км федеральной автодороги М3 «Украина» в Брянском районе произошла авария. 59-летний водитель за рулём «Волги» врезался в стоящий Renault SR. Иномарку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Granta. Lada также вылетела на встречку и задела грузовик Ford Transit. После этого они вдвоем оказались в кювете.

43-летний водитель травмировал живот. А его 33-летний пассажир получил черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные переломы лицевого скелета. мужчин доставили в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.