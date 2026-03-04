Чёрный ход и слепые камеры: как в Смоленске ребёнка похитили на глазах у всего района

2026, 04 марта 15:28

История с пропавшей девятилетней Сашей потрясла весь Смоленск. Девочка исчезла 24 февраля прямо из своего двора — вышла с собакой на прогулку и растворилась в воздухе. Нашли её только через три дня в чужой квартире, всего в полукилометре от дома.

Самое странное — похищение произошло в многолюдном месте. Напротив подъезда Саши работает детский сад, утром здесь всегда много родителей с детьми, машины снуют туда-сюда. Казалось бы, украсть ребёнка незаметно просто нереально.

Разгадка нашлась в архитектурных особенностях дома. Камеры детсада зафиксировали: через главный вход девочка не выходила. Зато в доме есть пожарная лестница с постоянно открытой дверью — как раз в слепой зоне видеонаблюдения. Этим и воспользовался преступник.

43-летний Сергей, ранее судимый за наркотики, действовал по-варварски: заклеил девочке рот скотчем, запихнул в спортивную сумку и увёз на своей серой «девятке». Машину эту мать школьницы замечала у школы ещё несколько месяцев назад — видимо, злоумышленник давно высматривал жертву.

Теперь Сергей и его сожительница Наталья сидят под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы по статье «Похищение человека». Мотивы пока неясны — то ли наркотическое помрачение рассудка, то ли попытка решить финансовые проблемы. В квартире задержанных царил полный бардак: ободранные обои, нищенская обстановка.

Сам подозреваемый молчит, пользуясь правом не свидетельствовать против себя. А следователи разбирают дело по крупицам, выстраивая полную картину преступления.

