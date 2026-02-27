Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Подозреваемую в 12 кражах из магазинов Брянска задержали полицейские

2026, 27 февраля 08:06
Рецидивистку, подозреваемую в 12 кражах из магазинов Брянска, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Полицейские раскрыли серию краж из магазинов самообслуживания в Советском районе Брянска. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 35-летнюю женщину, ранее не раз судимую за аналогичные преступления.

По версии следователей, с декабря по февраль фигурантка неоднократно посещала три магазина. Она набирала в пакет шоколад, кофе, мясные продукты или бытовую химию на 1–2 тысячи рублей, а затем покидала магазин, не оплатив товары. Похищенные товары она продавала.

По трем фактам возбуждены уголовные дела. По остальным эпизодам мелких хищений полицейские проводят проверки.

