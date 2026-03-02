Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Расписание пригородных поездов Унечского направления изменится из-за ремонта

2026, 02 марта 12:12
Расписание пригородных поездов Унечского направления изменится из-за ремонта в марте. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

С 1 марта стартовал капитальный ремонт пути на некоторых участках Северо-Кавказской железной дороги на направлении Сохрановка — Батайск –Тимашевская. Из-за этого в Брянской области измениться расписание пригородных поездов Унечского направления. 

По нечетным дням поезд №6303 Брянск-Орловский – Унеча будет отправляться на 35 минут раньше – в 8:24, а поезд №6307 – на 16 минут раньше – в 16:57. В обратную сторону поезд №6308 выйдет из Унечи на 8 минут позже – в 16:33. Поезд №6907 Унеча – Новозыбков будет отправляться на 18 минут позже – в 16:23. Поезд №6904 Новозыбков — Унеча выйдет в 10:02.

 

Фото: Московская железная дорога

