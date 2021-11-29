Дальнобойщик насмерть сбил пенсионера на мопеде под Жуковкой и скрылся

Его задержали на смоленской трассе.

Смертельная авария произошла 28 ноября около 12.50 на 162-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в Жуковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 38-летний водитель Volvo FH с полуприцепом, двигаясь от Брянск в сторону Смоленска, при обгоне не учел боковой интервал и по касательной задел попутный мопед «Альфа» под управлением 64-летнего водителя.

Водитель мопеда, который был без мотошлема, погиб на месте. Был ли он пьян, определит экспертиза.

С места ДТП водитель фуры скрылся – его задержали на 191-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь.

Полицейские опросили одного из очевидцев. По факту ДТП проводится проверка.