Брянский пловец установил новый рекорд области

2026, 19 февраля 18:32

Брянский пловец установил новый рекорд области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Руза Московской области проходит первый этап Кубка России по плаванию. Участвуют в турнире свыше 700 представителей 40 регионов. Они разыграют 34 комплекта медалей.

В первый день соревнований воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин установил новый рекорд Брянской области на длинной воде. Дистанцию в 1500 метра вольным стилем он преодолел за 16.03,03 секунды.