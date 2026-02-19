Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянский пловец установил новый рекорд области

2026, 19 февраля 18:32
Брянский пловец установил новый рекорд области
Источник фото

Брянский пловец установил новый рекорд области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Руза Московской области проходит первый этап Кубка России по плаванию. Участвуют в турнире свыше 700 представителей 40 регионов. Они разыграют 34 комплекта медалей.

В первый день соревнований воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин установил новый рекорд Брянской области на длинной воде. Дистанцию в 1500 метра вольным стилем он преодолел за 16.03,03 секунды. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Губернатор Александр Богомаз наградил бойцов бригады «БАРС-Брянск»
19 февраля 15:32
Губернатор Александр Богомаз наградил бойцов бригады «БАРС-Брянск»
Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы
19 февраля 14:37
Медаль «Отец солдата» получил житель брянского села Семцы
Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России
19 февраля 13:50
Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14257) брянск (6802) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2029) уголовное дело (1993) Александр Богомаз (1839) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)