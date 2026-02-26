Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске

2026, 26 февраля 11:57
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске
Юные брянские гандболисты выиграли турнир в Новочеркасске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Новочеркасске прошёл всероссийский турнир по гандболу. Участие в нём приняли юноши 10-11 лет. Турнир посвятили памяти тренера спортшколы № 2 Александра Прядко.

До финала дошла брянская команда «Юниор». В заключительной игре ребята встретились с командой «Атаман» из станицы Егорлыкская. Брянцы выиграл и завоевали золотые награды турнира.

«Это отличный турнир: приятная атмосфера, и как всегда, тёплый приём. Самый большой плюс, что мы, играя двумя командами, дали возможность проявить себя всем ребятам на площадке. И те мальчишки, кто раньше не всегда выходил «в старте», наигрались вдоволь», – подчеркнул тренер брянских спортсменов Александр Деркач.

