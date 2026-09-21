Жителя Почепа суд лишил автомобиля за пьяное вождение

2026, 21 сентября 11:39

Жителя Почепа суд лишил автомобиля за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управление автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель Почепского района.

Вечером 17 июня 2026 года мужчину за рулём RENAULT MEGANE в городе Почепе остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Фигурант оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административному наказанию за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, а также конфисковал автомобиль в доход государства.