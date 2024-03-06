Дело о незаконном обороте алкоголя на почти 10 млн рублей рассмотрит брянский суд
Перед брянским судом предстанут двое мужчин по делу о незаконном обороте алкоголя на почти 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Злынковский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Приговор выслушают 54-летний и 35-летний брянцы.
По версии следствия, в 2017 году участники преступного сообщества торговали без лицензии алкогольной и спиртосодержащей продукцией сомнительного происхождения. Преступление пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Правоохранители изъяли незаконной продукции более чем на 9,8 млн рублей.
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