Дело о покерном клубе рассмотрит суд в Клинцах

2026, 11 февраля 18:27

Дело о покерном клубе рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об организации и проведении азартных игр. Приговор выслушают 30-летний и 34-летний житель города Клинцы.

По версии правоохранителей, соучастники в арендованном помещении оборудовали игровой клуб. Они установили покерный стол с картами и фишками. С июля 2024 года по январь 2025 года они проводили азартные игры на деньги.

Преступную деятельность пресекли сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Обвиняемые признали вину.