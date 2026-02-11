Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Дело о покерном клубе рассмотрит суд в Клинцах

2026, 11 февраля 18:27
Дело о покерном клубе рассмотрит суд в Клинцах
Источник фото

Дело о покерном клубе рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об организации и проведении азартных игр. Приговор выслушают 30-летний и 34-летний житель города Клинцы. 

По версии правоохранителей, соучастники в арендованном помещении оборудовали игровой клуб. Они установили покерный стол с картами и фишками. С июля 2024 года по январь 2025 года они проводили азартные игры на деньги.

Преступную деятельность пресекли сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Обвиняемые признали вину.

Метки:

Читайте также

Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского
11 февраля 16:35
Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского
Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина
11 февраля 15:55
Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина
Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа
11 февраля 15:34
Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14164) брянск (6786) ДТП (2674) ГИБДД (2203) прокуратура (2026) уголовное дело (1982) Александр Богомаз (1820) суд (1785) авария (1631) мчс (1489) коронавирус (1272) умвд (1029)