Военные сбили 11 реактивных БпЛА ночью над Брянщиной

2026, 08 февраля 13:58

Военные сбили 11 реактивных БпЛА ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 7 на 8 февраля над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 11 реактивных вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ уничтожили все цели.

«В результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Люди травм не получили. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.