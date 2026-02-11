Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского

2026, 11 февраля 16:35
Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского
Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 31-летний иностранец. 

25 ноября прошлого года фигурант находился в центре временного содержания иностранных граждан в Почепском районе. Он оказал неповиновение двоим сотрудникам полиции и накинулся на них с кулаками. 

Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.

