Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского

2026, 11 февраля 16:35

Брянский суд отправил в колонию иностранца за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 31-летний иностранец.

25 ноября прошлого года фигурант находился в центре временного содержания иностранных граждан в Почепском районе. Он оказал неповиновение двоим сотрудникам полиции и накинулся на них с кулаками.

Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.