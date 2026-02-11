Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа

2026, 11 февраля 15:34
Житель Выгоничей отправился в колонию за нападение на соседа из-за картофеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью рассмотрел суд в Выгоничского района.  Приговор выслушал 65-летний житель посёлка Выгоничи. 

В августе 2025 года мужчина заподозрил 75-летнего соседа в краже картофеля. Фигурант жестоко его избил. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии Решение в законную силу не вступило. 

