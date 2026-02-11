Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина

2026, 11 февраля 15:55
Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина
Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился работник службы безопасности сетевого магазина в Брянске. При просмотре камер видеонаблюдения  он выявил факт кражи. Ночью посетительница похитила с прилавков коньяк, игристое вино и креветки. Ущерб превысил 3000 рублей.  

Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимая 26-летняя жительница Брянска. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

