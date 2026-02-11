Брянские полицейскими раскрыли кражу алкоголя и креветок из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился работник службы безопасности сетевого магазина в Брянске. При просмотре камер видеонаблюдения он выявил факт кражи. Ночью посетительница похитила с прилавков коньяк, игристое вино и креветки. Ущерб превысил 3000 рублей.
Полицейские выяснили, что к хищению причастен ранее судимая 26-летняя жительница Брянска. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».