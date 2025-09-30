Дело о хищении бюджетных средств при ремонте дороги рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на семь миллионов рублей. Приговор выслушает 49-летний руководитель коммерческой организации.

По версии следствия, в марте 2023 года администрация Дятьковского района заключила контракт с подрядной организацией на ремонт дороги по улице Садовая в Дятьково. На работы было предусмотрено свыше семи миллионов рублей.

Однако подрядчик не уложил предусмотренный проектом слой щебня, объемом более 130 кубометров. При этом заказчику предприниматель предоставил акты выполненных работ с недостоверными данными. Стоимость работ была завышена на 800 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил ущерб.