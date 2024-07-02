Дело об убийстве начальника отдела полиции Брянска направлено в суд

Дело об убийстве начальника отдела полиции Брянска в 2001 году направлено в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о заказном убийстве сотрудника полиции 23-летней давности. В преступлении обвиняют жителя Брянска, умершего в 2003 году, и 50-летнего жителя города Липецка.

По версии следствия, в июле 2001 года представитель криминальной среды города Брянска организовал убийство заместителя начальника Бежицкого отдела полиции Валерия Хохлова. Для исполнения он привлек своего телохранителя – жителя Липецка. Тот купил пистолет с прибором бесшумной стрельбы. А вечером 13 ноября фигурант подкараулил у дома сотрудника полиции и три раза выстрелил ему в голову. Потерпевший умер на месте.

Кроме того, следователи выяснили, что вечером 17 мая 2015 года обвиняемый на улице Фридриха Энгельса в Липецке из револьвера «Шершень» несколько раз выстрелил в мужчину, 1991 года рождения. Поводом для убийства стало то, что потерпевший забрызгал фигуранта водой, проехав мимо на машине.

Житель Липецкой области ждёт суда под стражей. Супруга умершего обвиняемого настаивает на судебном рассмотрении уголовного дела.