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Дело в отношении бывшего начальника отдела полиции ушло в суд

2022, 11 октября 09:33 Происшествия
Дело в отношении бывшего начальника отдела полиции ушло в суд
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Обвиняемый в мошенничестве бывший руководитель отдела экономической безопасности брянского УМВД предстанет перед судом

Региональный следственный комитет расследовал уголовное дело о покушении на мошенничество и воспрепятствование следствию. В преступлении обвиняют бывшего начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. С 2016 года он скрывался от следствия.

Его разыскали в Венгерской Республике, где он отбывал наказание за другое преступление. Затем мужчину депортировали в Россию. Бывшего полицейского отправили в СИЗО.

По версии следствия, в марте 2015 года страж порядка предложил обвиняемому в незаконной банковской деятельности за 2 миллиона рублей оказать содействие в изменении меры пресечения, а за миллион долларов США – помочь освободиться от уголовной ответственности. Предприниматель через посредников передал полицейскому миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

 

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