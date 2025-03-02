Девочка попала в реанимацию после ДТП в Брянске

11-летняя девочка попала в реанимацию после столкновения мотовездехода со зданием в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне в районе дома № 37г по улице 2-й Почепской в Брянске произошла авария. На частной закрытой территории 43-летний мужчина за рулём мотовездехода CAN-AM OUTLANDER MAX XT врезался в здание. В качестве пассажира он перевозил свою 11-летнюю дочь. Девочка с черепно-мозговой травмой, переломами лобной кости и лицевых костей,а также носа, кровоизлиянием попала в реанимацию.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мотовездеход мужчине не принадлежит. Он работает в организации, в которую собственник поставил мотовездеход для обслуживания. Фигурант решил использовать чужой транспорт, чтобы покатать дочь.

Также у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Инспекторы составили на мужчину три административных материала. Также ему грозит ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. А собственник мотовездехода написал заявление об угоне транспортного средства.

Полицейские устанавливают обстоятельства и очевидцев происшествия.