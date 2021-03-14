Девушка погибла при столкновении «ВАЗа» со столбом в Суражском районе

Водитель и пассажир выжили.

Смертельная авария произошла 14 марта около 3.00 на 24-м километре дороги Клинцы – Сураж в Суражском районе.

Как сообщает региональная ГИБДД, 23-летний водитель «ВАЗ-2106» двигался от Суража в сторону Клинцов и не справился с управлением. Машина врезалась в опору уличного освещения.

21-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла от полученных травм.

У 17-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности, диагностировали перелом фаланги второго пальца стопы правой ноги, ссадины лица и правого колена.

Полицейские установили, что в момент ДТП дорога была скользкой. В отношении дорожной организации, обслуживающей участок, возбудили административное дело.

По факту ДТП полиция проводит проверку.