Девушка погибла при столкновении «ВАЗа» со столбом в Суражском районе
Водитель и пассажир выжили.
Смертельная авария произошла 14 марта около 3.00 на 24-м километре дороги Клинцы – Сураж в Суражском районе.
Как сообщает региональная ГИБДД, 23-летний водитель «ВАЗ-2106» двигался от Суража в сторону Клинцов и не справился с управлением. Машина врезалась в опору уличного освещения.
21-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла от полученных травм.
У 17-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности, диагностировали перелом фаланги второго пальца стопы правой ноги, ссадины лица и правого колена.
Полицейские установили, что в момент ДТП дорога была скользкой. В отношении дорожной организации, обслуживающей участок, возбудили административное дело.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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