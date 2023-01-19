Девушка сломала позвоночник в аварии на брянской трассе

23-летняя пассажирка сломала позвоночник в ДТП на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 18 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Почепском районе. 57-летний водитель на Renault Sandero при повороте налево со второстепенной дороги на главную не пропустил Lada Priora.

Автомобилист из французской иномарки ушиб шейный отдел спинного мозга. Его госпитализировали. Также в больницу попала 23-летняя пассажирка отечественной легковушки. Врачи диагностировали у девушки переломы компрессионно-поясничного отдела позвоночника.