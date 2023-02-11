Девять человек спаслись на пожаре в Брянске

Спасатели вытащили из горящей многоэтажки в областном центре восемь жильцов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство глубоким вечером 10 февраля сообщили о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Фосфоритная загорелась квартира в многоэтажном доме.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Из подъезда эвакуировались 32 человека. С верхних этажей пожарные вытащили восемь человек. А из горящей квартиры по пожарной лестнице спустили одного пострадавшего с ожогами.

С огнём спасатели справились за полчаса. Причины пожара установят специалисты.