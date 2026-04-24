Житель Унечского района осужден на 24 года колонии за преступления против детей

2026, 24 апреля 12:43

Житель Унечского района осужден на 24 года колонии за преступления против детей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о насильственных и развратных действиях в отношении несовершеннолетних, вовлечении несовершеннолетнего в преступление, изготовлении и обороте порнографических материалов. На скамье подсудимых оказался ранее судимый житель Унечского района.

С марта 2022 года по февраль 2025 года фигурант совершал преступления в отношении малолетних и несовершеннолетних детей, а также изготавливал порнографические изображения с ними. Фотографии он хранил в своем мобильном телефоне и рассылал через социальную сеть.

Суд приговорил виновного к 24 годам в колонии строгого режима, а также назначил принудительные меры медицинского характера по месту отбывания наказания. В пользу потерпевших с него взыскали компенсацию морального вреда на более чем 5,5 млн рублей.