2026, 27 апреля 16:30

Нетрезвый водитель на мопеде пытался скрыться от полицейских в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 23 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Новозыбкове на улице Красногвардейская заметили мопед RACER. Требования об остановке байкер проигнорировал. Но полицейские задержали водителя.

У 39-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.

На нарушителя инспекторы составили административные материалы. Ему грозит штраф и лишение водительских прав. Мопед отвезли на штрафстоянку.