Нетрезвый водитель на мопеде пытался скрыться от полицейских в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 23 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Новозыбкове на улице Красногвардейская заметили мопед RACER. Требования об остановке байкер проигнорировал. Но полицейские задержали водителя.
У 39-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование.
На нарушителя инспекторы составили административные материалы. Ему грозит штраф и лишение водительских прав. Мопед отвезли на штрафстоянку.