2026, 27 апреля 16:30
Нетрезвый водитель на мопеде пытался скрыться от полицейских в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 23 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Новозыбкове на улице Красногвардейская заметили мопед RACER. Требования об остановке байкер проигнорировал.  Но полицейские задержали водителя.

У 39-летнего мужчины были признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило  освидетельствование.

На нарушителя инспекторы составили административные материалы. Ему грозит штраф и лишение водительских прав. Мопед отвезли  на штрафстоянку.

Читайте также

Брянские теннисистки привезли две медали с турнира в Смоленске
27 апреля 17:39
Брянские теннисистки привезли две медали с турнира в Смоленске
Брянские каратисты завоевали 16 медалей на турнире по киокусинкай
27 апреля 15:35
Брянские каратисты завоевали 16 медалей на турнире по киокусинкай
Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту
27 апреля 14:33
Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту

