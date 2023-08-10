Директора и педагога брянского колледжа осудили условно за взятки

Директора и педагога брянского колледжа суд приговорил к условному наказанию за взятку в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки и посредничестве. На скамье подсудимых оказались бывший директор Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг и преподаватель этого учебного заведения.

В декабре 2020 года руководитель учебного заведения через педагога получила 100 тысяч рублей от трех других преподавателей за заключение с ними договоров на оказание образовательных услуг и общее покровительство.

Суд назначил виновным условные сроки лишения свободы, а сумму взятки конфисковал в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее обвиняемые были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при реализации национального проекта. Их приговорили к штрафу.