Директора Жуковской детской школы искусств обвинили в халатности

Директора Жуковской детской школы искусств ждёт суд по обвинению в халатности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. В преступлении обвинили директора Жуковской детской школы искусств.
По версии следователей, что женщина незаконно предоставила неограниченный доступ к своей электронной цифровой подписи бухгалтеру школы.Та в свою очередь с января 2016 года по август 2022 года перечислила себе часть денег, выделяемых учреждению администрацией. Муниципальный бюджет лишился более шести млн рублей.
Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
А бывший бухгалтер школы искусств осуждена за преступление ранее.
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