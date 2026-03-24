Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю

2026, 24 марта 16:37

Почти девять миллионов рублей похитили у брянцев дистанционные мошенники за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 16 жертв дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 8 648 000 рублей.

Восемь жителей региона лишились денег, пытаясь продать или купить через интернет стройматериалы, автомобиль, скутер, автозапчасти, диван, телефон, игровую приставку, геймпад, а также искавшие услуги специалистов. Кибермошенники похитили у потерпевших 1 290 500 рублей.