Почти девять миллионов рублей похитили у брянцев дистанционные мошенники за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 16 жертв дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 8 648 000 рублей.
Восемь жителей региона лишились денег, пытаясь продать или купить через интернет стройматериалы, автомобиль, скутер, автозапчасти, диван, телефон, игровую приставку, геймпад, а также искавшие услуги специалистов. Кибермошенники похитили у потерпевших 1 290 500 рублей.