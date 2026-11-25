Краже более 60 тысяч рублей с чужой карты раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 25 ноября 09:06

Краже более 60 тысяч рублей с чужой карты раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 57-летняя жительница Фокинского района города Брянска. С её кредитной карты пропала 61 тысяча рублей. Деньги были потрачены для оплаты покупок в магазинах самообслуживания, а также частично сняты через банкомат.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что около двух недель назад у потерпевшей пропал старый мобильный телефон. На нём были установлены банковские приложения.

Правоохранители установили, что к хищению причастна 46-летняя знакомая заявительницы. Женщина уже была судима.

Подозреваемая пояснила, что телефон взяла с разрешения потерпевшей. Она сама сказала ей пароль для входа в банковское приложение, чтобы снять деньги для покупки продуктов и спиртного. Гаджет владелице вернуть она забыла. А позже не удержалась и потратила деньги с чужого счёта.

Возбуждено уголовное дело.