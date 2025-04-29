Дистанционные мошенники похитили почти восемь млн рублей у брянцев

Дистанционные мошенники похитили почти восемь млн рублей у 31 брянца за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратился 31 житель Брянской области, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 7 842 000 рублей.

В десяти случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов, оформлении кредита на выгодных условиях. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операции. Лжебанкиры похитили 4 009 000 рублей.