Дистанционные мошенники за неделю похитили у брянцев более 32 млн рублей

Дистанционные мошенники за неделю похитили у 45 брянцев более 32 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 45 жителей Брянской области. Они лишились 32 569 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Потерпевшим они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторые жертвы называли мошенникам код из смс-сообщения для подтверждения оплаты, другие сами переводили деньги якобы с уязвимого на «безопасный» банковский счет.

Таким способом со счетов 17 потерпевших пропали 11 123 000 рублей.