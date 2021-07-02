Договоры о смене управления дома на Куйбышева подписали без согласия жителей

Подписи собственников квартир подделали и совершили сделку, о которой не сказали.

Восстановлением прав жителей дома №118 на улице Куйбышева города Брянска занялась прокуратура Бежицкого района.

Сотрудники ведомства провели расследование. Выяснилось, что часть жителей дома собрались и решили сменить управление многоквартирного дома. Они расторгли договор с одной организацией и заключили с другой. А подписи соседей, которые не знали о собрании и не пришли, подделали.

На находчивых жителей дома на Куйбышева завели уголовное дело, за фальсификацию официального документа.