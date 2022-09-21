Домушника из Клинцовского района ждёт суд

Подозреваемый в краже имущества на 2 млн рублей предстанет перед брянским судом.

В суд Клинцовского района прокурор направил уголовное дело о краже в особо крупном размере.

По версии следствия, фигурант с сообщником решили ограбить дом в селе Смотрова Буда Клинцовского района. Злоумышленники, используя для конспирации автомобиль с поддельными номерами, дождались пока жильцы уедут и проникли внутрь через окно. Они похитили имущество на общую сумму более 2 млн рублей.

Второй фигурант скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.