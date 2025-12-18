Два автомобиля столкнулись в Брянске утром в четверг

2025, 18 декабря 12:17

Два автомобиля столкнулись в Брянске утром в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 18 декабря на пульт дежурного спасательного ведомства поступила информация об аварии в Бежицком районе Брянска. На улице Кромская столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели отключили аккумуляторные батареи в повреждённых автомобиля. О пострадавших в ведомстве не сообщили.