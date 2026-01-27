Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров акватории реки Десны в Брянске в поисках утонувших мальчиков. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».
Шестые сутки поисково-спасательных работ на реке Десна завершились накануне в Брянске.Спасатели, правоохранители, водолазы и добровольцы отряда «Лиза Алерт» продолжают обследовать акваторию. Напомним, 20 января под лёд провалились двое мальчиков.
Обследование подлёдного пространства и прибрежной зоны проводится с использованием специализированной техники. 25 января подводная камера проверила 12 132 квадратных метров акватории. Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров. Поиск продолжается.