Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших мальчиков

2026, 27 января 08:41
Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших мальчиков
Источник фото

Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров акватории реки Десны в Брянске в поисках утонувших мальчиков. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

Шестые сутки поисково-спасательных работ на реке Десна завершились накануне в Брянске.Спасатели, правоохранители, водолазы и добровольцы отряда «Лиза Алерт» продолжают обследовать акваторию. Напомним, 20 января под лёд провалились двое мальчиков.  

Обследование подлёдного пространства и прибрежной зоны проводится с использованием специализированной техники. 25 января подводная камера проверила 12 132 квадратных метров акватории. Подводный дрон прошёл 2 150 квадратных метров. Поиск продолжается.

Метки:

Читайте также

Брянская спортсменка выиграла первенство ЦФО по полиатлону
28 января 09:31
Брянская спортсменка выиграла первенство ЦФО по полиатлону
Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
28 января 08:28
Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство
27 января 18:50
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13994) брянск (6765) ДТП (2663) ГИБДД (2187) прокуратура (2015) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1792) суд (1783) авария (1627) мчс (1475) коронавирус (1272) умвд (1020)