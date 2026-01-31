Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Брянские дорожники обработали свыше 1,4 тысяч километров трассы от гололёда за сутки

2026, 31 января 15:55
Брянские дорожники обработали свыше 1,4 тысяч километров трассы от гололёда за сутки
Источник фото

Брянские дорожники обработали свыше 1,4 тысяч километров трассы от гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

Коммунальные службы круглосуточно убирают снег с магистралей регионального и межмуниципального значения. В минувшие сутки на дорогах работали 143 единицы техники. Специалисты очистили от снега более 1 тысячи километров проезжей части и свыше 2,2 тысяч километров обочин.

Также от гололеда обработали более 1,4 тысяч километров трассы. На это потратили свыше 1,6 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Метки:

Читайте также

17 БпЛА сбили военные ночью над Брянской областью
31 января 11:16
17 БпЛА сбили военные ночью над Брянской областью
Аномальный мороз ожидается в Брянской области в будущие выходные
30 января 18:42
Аномальный мороз ожидается в Брянской области в будущие выходные
Трое деятелей культуры Брянской области получили почётные звания
30 января 17:26
Трое деятелей культуры Брянской области получили почётные звания

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14039) брянск (6770) ДТП (2665) ГИБДД (2190) прокуратура (2019) уголовное дело (1967) Александр Богомаз (1800) суд (1784) авария (1627) мчс (1477) коронавирус (1272) умвд (1023)