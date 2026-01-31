Брянские дорожники обработали свыше 1,4 тысяч километров трассы от гололёда за сутки

2026, 31 января 15:55

Брянские дорожники обработали свыше 1,4 тысяч километров трассы от гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Коммунальные службы круглосуточно убирают снег с магистралей регионального и межмуниципального значения. В минувшие сутки на дорогах работали 143 единицы техники. Специалисты очистили от снега более 1 тысячи километров проезжей части и свыше 2,2 тысяч километров обочин.

Также от гололеда обработали более 1,4 тысяч километров трассы. На это потратили свыше 1,6 тысяч тонн песко-соляной смеси.